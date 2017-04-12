Девушка из Набережных Челнов отправится в велопоход с умирающей собакой

Четвероногому другу жительницы Татарстана диагностировали прогрессирующую онкологию.

Набережные Челны. Татарстан. 34-летняя жительница Татарстана Анна Смолина решила отправиться в велопоход со своей умирающей 13-летней таксой Капой. По словам хозяйки, у собаки прогрессирующая онкология, пишет «Лайф».

Анна организовала велопоход, чтобы скрасить последние дни своего четвероногого друга. За 7 месяцев она планирует проехать 9 тыс. километров: от Набережных Челнов до Магадана.

«Я собираюсь в велопоход до Магадана под лозунгом «А чего дома сидеть?». Идея в том, чтобы не засиживаться на месте, быть динамичным, ставить немного сумасшедшие цели и их добиваться. Со мной собака в тяжелом состоянии в силу возраста. У нее прогрессирующая онкология, и жидкость скапливается в брюшной полости. Врачи прогнозируют скорый уход. Это своеобразный квест в последний путь», — рассказывает Анна.

Челнинка планирует перевозить Капу в специальном прицепе, где также будет палатка, посуда, спальник, газовые баллоны и горелка. На протяжении всей поездки Анна будет заезжать в ветеринарные клиники, чтобы контролировать состояние питомца.

«Основной вид ночевки — лагерь. Но будем стараться не уходить вглубь леса. Для безопасности возьму с собой ракетницу, чтобы отгонять диких животных, и сигнальную пиротехнику. По сумме вся поездка обошлась в среднюю стоимость автомобиля. Но это все-таки велосипедная тема, чтобы прочувствовать дух природы, проверить свои силы, когда ты ночуешь в лесу, а Сибирь — это дикая природа, животные, непредсказуемые ситуации», - отмечает Анна.

Итоговой точкой в велопутешествии станет Магадан, где девушка хочет повидать с мамой, которая пока еще не знает о планах дочери.