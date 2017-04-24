В ночь на вторник в республике вновь ожидаются дожди.

Ижевск. Удмуртия. Первая гроза прошла в Удмуртии накануне, 23 апреля. Об этом сообщается в «Твиттере» Удмуртского Гидрометцентра.

«А вчера мы открыли сезон гроз :) В окрестностях Глазова на уходящем холодном фронте вчера вечером прогремела слабая, еле живая гроза», - говорится в твитте.

Напомним, 20 апреля к Удмуртии подошел циклон с Черного моря. Он принес с собой дожди и мокрый снег.

В понедельник, 24 апреля, в республику пришел новый южный циклон. Как написала на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина, в южных районах Удмуртии уже наблюдаются дожди. К центральным и северным районам они подойдут во второй половине дня.

В ночь на вторник осадки выпадут по всей территории региона.

«Завтра днем циклон уйдет, днем возможны кратковременные небольшие дожди. Температура воздуха днем составит», - отмечает Шумихина.

По её данным, столбики термометра поднимутся до +4, +9 градусов по Цельсию. Ночь со вторника на среду, 26 апреля, станет самой прохладной на неделе, в южных районах будет не теплее +2 градусов, в северных будет слабый минус.

В среду в Удмуртию придет антициклон, в четверг и пятницу будет дождливо. В четверг днем ожидается до +10, +15 градусов, в пятницу – до +16 градусов.

«Выходные по предварительному прогнозу будут сухими и теплыми, днем не менее +15 градусов», - отмечает синоптик.