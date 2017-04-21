До минус 6 градусов похолодает в Удмуртии этой ночью

Снег и дождь в регионе сохранятся до середины следующей недели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 апреля похолодает до -1, -6 градусов по Цельсию. Днем ожидается +2, +7, сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

Местами пройдут слабый дождь и снег. В ночь на воскресенье, 23 апреля также будет идти снег и дождь. Дневная температура воздуха составит +5, +10 градусов.

Следующий южный циклон в Удмуртию придет с понедельника на вторник, с 24 на 25 апреля. По всей республике снова пройдут дожди. Потепление придет в регион во второй половине следующей недели.

1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии предупреждает: автомобилисты, из-за ухудшения погоды и гололеда на дорогах, соблюдайте дистанцию, выбирайте скорость движения в зависимости от состояния дороги, избегайте маневров на трассе и резкого торможения. Пешеходам также рекомендуют быть внимательными.