  • $ 56.18 ↑
  • € 60.26 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      До минус 6 градусов похолодает в Удмуртии этой ночью

      11:46, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:46, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      283
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погодные аномалии
      283
      0

      Снег и дождь в регионе сохранятся до середины следующей недели.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 апреля похолодает до -1, -6 градусов по Цельсию. Днем ожидается +2, +7, сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

      Местами пройдут слабый дождь и снег. В ночь на воскресенье, 23 апреля также будет идти снег и дождь. Дневная температура воздуха составит +5, +10 градусов.

      Следующий южный циклон в Удмуртию придет с понедельника на вторник, с 24 на 25 апреля. По всей республике снова пройдут дожди. Потепление придет в регион во второй половине следующей недели.

      1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии предупреждает: автомобилисты, из-за ухудшения погоды и гололеда на дорогах, соблюдайте дистанцию, выбирайте скорость движения в зависимости от состояния дороги, избегайте маневров на трассе и резкого торможения. Пешеходам также рекомендуют быть внимательными.

      11:46, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      283
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#погодные аномалии
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа