Госдолг Удмуртии с начала года не изменился

15:40, 06 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#госдолг
Источник фото: ИА "Сусанин"
Он составляет 54,65 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. На 1 марта 2026 года государственный долг Удмуртии составил 54 млрд 652 млн рублей. Об этом сообщает Минфин республики.

52 млрд 152 млн рублей из этой суммы составляют бюджетные кредиты из федерального бюджета; 2 млрд 500 млн рублей — обязательства по ценным бумагам.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 марта 2026 года отсутствуют. Просроченная задолженность также отсутствует.

Напомним, таким же был размер госдолга и на 1 января. В 2025 году Удмуртия смогла избавиться от почти 6 млрд рублей долгов. В 2026 году правительство планирует списать ещё 10 млрд рублей долга.

