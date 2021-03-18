В Удмуртии представят проект «Бережливый регион»

Одна из главных его целей — сократить дефицит бюджета региона.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала стажировка в рамках программы «Мастер государственного управления для руководителей». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В рамках программы идёт подготовка современных управленцев, которые обладают видением и знаниями для эффективной работы в органах власти, некоммерческих организациях или бизнес-структурах.

В этом году стажёры займутся разработкой паспорта для проекта «Бережливый регион». Две главные его цели: сократить дефицит бюджета и обеспечить рост удовлетворённости жителей предоставляемыми государством услугами. Работа ведётся совместно с правительством Удмуртской Республики, а также с бизнесменами и общественниками.

В настоящее время участники занимаются сбором и анализом информации, чтобы сформировать идеи, а потом представить их в презентации проекта.

Организаторы программы отмечают: «[её] ценность не только в качественном образовании, но и в формировании сообщества профессионалов, способных выступать в роли кадровой опоры страны».

Напомним, что госдолг Удмуртии уменьшился на 650 млн рублей. Это стало возможно за счёт погашения кредита.