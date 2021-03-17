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Объем госдолга Удмуртии уменьшился на 650 млн рублей

16:40, 17 марта, 2021
Анна Торхова
Объем госдолга Удмуртии уменьшился на 650 млн рублей
16:40, 17 марта, 2021
Анна Торхова
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#бюджет\n#кредиты\n#займ
Фото: arzik2
34
0

Это стало возможно за счет погашения кредита.

Ижевск. Удмуртия. За месяц госдолг Удмуртии уменьшился на 650 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина Удмуртской Республики.

На начало марта цифра составила более 63,5 млрд рублей. Суммы бюджетных кредитов не изменились – это 24,2 млрд рублей. Основную часть долга по-прежнему составляют займы от кредитных организаций. За месяц они уменьшились до 34,3 млрд рублей и составляют 54% от общего объема долга. В феврале Удмуртия погасила кредит на 5 млрд рублей за счет привлечения нового кредита на сумму 4 млрд 350 млн рублей и собственных средств.

Обязательства по ценным бумагам в структуре госдолга составляют 5 млрд рублей.

16:40, 17 марта, 2021
Анна Торхова
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#бюджет\n#кредиты\n#займ