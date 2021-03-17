Объем госдолга Удмуртии уменьшился на 650 млн рублей

Это стало возможно за счет погашения кредита.

Ижевск. Удмуртия. За месяц госдолг Удмуртии уменьшился на 650 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина Удмуртской Республики.

На начало марта цифра составила более 63,5 млрд рублей. Суммы бюджетных кредитов не изменились – это 24,2 млрд рублей. Основную часть долга по-прежнему составляют займы от кредитных организаций. За месяц они уменьшились до 34,3 млрд рублей и составляют 54% от общего объема долга. В феврале Удмуртия погасила кредит на 5 млрд рублей за счет привлечения нового кредита на сумму 4 млрд 350 млн рублей и собственных средств.

Обязательства по ценным бумагам в структуре госдолга составляют 5 млрд рублей.