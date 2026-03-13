Закрыть
Почти полтора года «строгача» ждёт уроженца Ижевска за демонстрацию своих татуировок

10:40, 13 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#Сарапул\n#УФСБ по Удмуртии\n#татуировки\n#нацистская символика
Источник фото: ИИ
На теле фигуранта — запрещённая к публичному показу в России символика.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский горсуд Удмуртии вынес приговор по статье 282.4 УК РФ «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики» в отношении сторонника идеологии одной из экстремистских организаций, который в период отбывания на территории региона наказания в виде лишения свободы публично демонстрировал другим осуждённым лицам и сотрудникам администрации исправительного учреждения УФСИН имеющиеся на его теле татуировки, содержащие экстремистскую символику.

Причастность фигуранта к совершению преступления экстремистского характера выявлена и расследована сотрудниками УФСБ России по Удмуртии совместно с СУ СК по УР.

Судом обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии, преступником оказался 39-летний уроженец Ижевска. С 22 июля по 17 сентября 2025 года он отбывал наказание в пенитенциарном учреждении, где «систематически оголял области своего тела, на которых имелись татуировки».

