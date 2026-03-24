Условными сроками отделались организаторы нелегальной миграции в Ижевске

11:57, 24 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#незаконная миграция\n#УФСБ по Удмуртии\n#русский язык
Источник фото: ИА «Сусанин»
Он подделывал результаты экзаменов на знание русского языка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор специалисту «Центра языкового тестирования» одного из вузов региона причастному к организации канала незаконного пребывания иностранных граждан на территории Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Как сообщили в судейском сообществе республики, подсудимый совместно с членом комиссии по проведению экзамена в июне 2023 года фальсифицировали ход и результаты сдачи экзаменов, выдавали подложные сертификаты. Тем самым были созданы условия для незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан.

Суд назначил специалисту «Центра» наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев условно с испытательным сроком 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с принятием экзаменов у иностранных граждан, ещё на 2 года.

Члену комиссии по проведению экзамена суд назначил 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в 8 месяцев и лишением права заниматься деятельностью, связанной с принятием у иностранных граждан экзаменов, на 1 год 6 месяцев.

