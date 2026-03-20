Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в соцсетях распространяют очередной фейк, но на этот раз от лица Федеральной службы безопасности.

В фальшивом документе за подписью якобы директора Управления ФСБ по Удмуртской Республике Сергея Каштанова говорится о приостановке работы связи и мобильного интернета на постоянной основе в радиусе 20 км от определённых объектов.

Сообщается, что ограничения вводятся в целях защиты государственной безопасности, критической инфраструктуры и оборонного потенциала страны.

«В Минцифры Удмуртии ранее опровергали информацию об отключении интернета. В ведомстве отметили, что в регионе не предпринимаются меры по полной приостановке работы интернета и связи. Локально в республике мобильный интернет ограничивают для защиты стратегически важных объектов и объектов жизнеобеспечения от атак БПЛА. При этом в зонах, подпадающих под ограничения, действует «белый список» с сайтами и приложениями, которые продолжают функционировать», — сообщают в пресс-службе ЦУР Удмуртии.

Граждан просят доверять только проверенной информации.

Напомним, ранее в информационном пространстве региона распространяли ложное сообщение об угрозе размыва скотомогильников с сибирской язвой.