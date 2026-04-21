Ижевск. Удмуртия. Правоохранительные органы в Удмуртии отметили активизацию совершения злоумышленниками противоправной деятельности в отношении граждан под предлогом якобы оказания содействия органам ФСБ в реализации возложенных на них задач. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по УР.

«Преступниками используется технология подмены телефонных номеров посредством которой они выдают себя за сотрудников ФСБ России. Затем, установив посредством интернет-мессенджеров контакт с потенциальной жертвой под предлогом якобы проведения специальной операции требуют от гражданина совершения каких-либо действий, передачи разного рода информации или денежных средств. В результате, доверяя мошенникам, гражданин совершает противоправное деяние, либо лишается денежных средств», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в целях придания правдоподобности своей принадлежности к органам безопасности мошенники через мессенджеры и социальные сети отправляют фотографии поддельных служебных удостоверений сотрудников ФСБ, либо направляют по адресу жительства потенциальной жертвы бумажную повестку с поддельными печатями и указанием вымышленных данных сотрудников. Преступникам удаётся достичь своей цели только за счёт доверчивости граждан.

В Федеральной службе безопасности напомнили, что настоящие сотрудники ведомства не пересылают фотоизображения своих служебных удостоверений посредством мессенджеров и социальных сетей или иным способом.

Настоящие «чекисты» не заинтересованы в использовании в оперативно-служебной деятельности денежных средств или иных материальных благ, принадлежащим гражданам.

Не обсуждают посредством телефонной или интернет-связи участие кого-либо в проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и не принуждают к этому граждан.

Участие гражданина в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых правоохранительными органами, возможно только с его добровольного письменного согласия.

При направлении сотрудниками ФСБ по адресу проживания гражданина повестки о необходимости явки всегда указывается официальный адрес расположения органа безопасности или его подразделения, а также телефон для связи с сотрудником, его фамилия и инициалы.

«Не доверяйте звонкам незнакомых вам лиц, представляющихся сотрудниками ФСБ или иных правоохранительных органов. Не совершайте действий, способных нанести вам материальный, имущественный и иной ущерб», — обратились в УФСБ по Удмуртии к добросовестным гражданам республики.