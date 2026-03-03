Закрыть
Очередной канал незаконной миграции пресекли в Удмуртии

11:34, 03 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Очередной канал незаконной миграции пресекли в Удмуртии
#Удмуртия\n#УФСБ по Удмуртии\n#миграция\n#незаконная миграция\n#фиктивный брак
Источник фото: ИА «Сусанин»
Иностранцев легализовали через фиктивные браки.

Удмуртия. В Удмуртии за организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории России задержали двух местных жительниц. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что фигуранты занимались организацией фиктивных браков граждан России с иностранцами, что давало право последним получить разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ) и гражданство Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). 

Напомним, в конце февраля 2026 года в Ижевске осудили предпринимательницу и её сообщника, которые помогали иностранцам незаконно оставаться в России.

Также ранее сообщалось, что в 2025 году в Ижевске увеличилось количество браков с иностранцами.

