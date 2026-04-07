Нылга. Удмуртия. В понедельник, 6 апреля, из Нылгинского детдома ушли и не вернулись трое подростков. Об этом сообщается в паблике Управления поисково-спасательных отрядов Удмуртии.

Судя по публикациям, в предыдущие дни подростки в республике начали чаще уходить из мест постоянного проживания. С чем это связано, «Сусанину» рассказал директор Управления Денис Хрусталев.

«Самовольные уходы из дома — это проблема не только домашних детей, конечно же. Уходят ребята и из детских домов. В основе своей это те, кто уходил ранее и не единожды. В последнем случае в Нылге девушка уходила достаточно много раз. Находили мы её и в Ижевске этой зимой. Видимо, сейчас стала, так сказать, лидером своей компании. Теперь они уходят вместе с ещё одной девушкой и молодым человеком», — рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что в воскресенье их нашли, и в понедельник они ушли снова.

«Из реабилитационных центров подростки тоже уходят и не возвращаются. Это не «обострение», скорее, это тенденция. Уходят большей частью, конечно же, летом. Ситуация начинает обостряться с мая, и всё лето продолжается. В принципе, где-то к концу года снова будет заметно снижение самовольных уходов.

Причём там, где находятся дети, всё благополучно. Они одеты, обуты, накормлены, ходят в школу. Никто за запертыми дверьми их не держит. Как такового жёсткого контроля, чтобы их закрывали, не давали с кем-то общаться, — такого нет.

Считаю, что это желание личной свободы. Особенно у детей, которые попали в детские дома, или реабилитационные центры совершенно недавно. Они стараются вернуться в привычную среду обитания, к своим друзьям. Особенно это касается весны и лета, когда уже тепло, можно гулять дольше, у кого-то переночевать, продолжить гулять. Это ежегодно происходит. Ежегодно мы ищем пропавших из детских домов, возвращаем обратно. Тут такой "сезонный эффект"», — подытожил Денис Хрусталев.