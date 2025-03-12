Глазов. Удмуртия. В уголовном деле замгендиректора Чепецкого механического завода (ЧМЗ) в Глазове появился новый эпизод. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По материалам сотрудников региональных ФСБ и МВД следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 174.1 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По версии следствия, в период с января 2023 года по январь 2025 года обвиняемый, с целью придания правомерного вида имеющимся у него 2,2 млн рублей, оформил фиктивные договоры об оказании услуг между аффилированной ему организацией и своей супругой. В дальнейшем средства перечислили с расчётного счёта компании на счёт супруги.

«В настоящее время продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

Напомним, обвиняемого задержали в конце января по обвинению в мошенничестве. Его заключили под стражу до конца марта. Позже в деле появились новые эпизоды, которые объединили в одно уголовное дело.