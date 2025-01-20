На почве личной неприязни мужчина систематически избивал четырёх несовершеннолетних.
Кизнер. Удмуртия. Многодетного отца из Удмуртии обвинили в истязании своих детей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.
Установлено, что житель Кизнерского района, являясь отцом четырёх несовершеннолетних детей, жестоко с ними обращался и систематически не исполнял свои родительские обязанности.
По данным следствия, с июня по сентябрь 2024 года обвиняемый регулярно избивал детей на почве личной неприязни, причинив им сильную физическую боль и нравственные страдания.
Уголовное дело направили в суд.