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Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП на трассе «Ижевск-Воткинск»

11:08, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП на трассе «Ижевск-Воткинск»
11:08, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Воткинский район\n#гибель людей\n#госпитализация\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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По предварительным данным, водитель «Рено» не справилась с управлением и выехала на встречку.

Воткинск. Удмуртия. Молодой человек скончался в ДТП на территории Воткинского района. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 17 января на 35-м км трассы «Ижевск-Воткинск» 57-летняя женщина за рулём «Рено Сандеро», по предварительным данным, не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с «Ладой Грантой» под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП погиб 26-летний пассажир отечественного автомобиля. Оба водителя и ещё два пассажира «Лады» получили травмы. Их госпитализировали.

По факту трагедии проводится расследование.

11:08, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
190
0
#Воткинский район\n#гибель людей\n#госпитализация\n#ДТП