Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП на трассе «Ижевск-Воткинск»

Воткинск. Удмуртия. Молодой человек скончался в ДТП на территории Воткинского района. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 17 января на 35-м км трассы «Ижевск-Воткинск» 57-летняя женщина за рулём «Рено Сандеро», по предварительным данным, не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с «Ладой Грантой» под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП погиб 26-летний пассажир отечественного автомобиля. Оба водителя и ещё два пассажира «Лады» получили травмы. Их госпитализировали.

По факту трагедии проводится расследование.