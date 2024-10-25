Ижевчанин ударил соседку в ходе конфликта из-за припаркованного у подъезда автомобиля

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 25 октября у дома №1 на улице 1-я Подлесная в Ижевске произошёл конфликт между соседями. Причиной тому послужил по-хамски припаркованный автомобиль. О случившемся «Сусанину» рассказали очевидцы.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, житель дома припарковал свой автомобиль вплотную к пандусу для маломобильных граждан и детских колясок. При этом, рядом с домом имеется парковочная зона и оставлять машину возле подъездов, тем более перегораживая пандус, запрещено.

Одна из жительниц дома решила воздействовать на водителя, чтобы тот убрал машину. Словами убедить его не удалось, тогда девушка два раза ударила автомобиль ногой. Мужчина вспылил, начал ругаться матом и ударил девушку. Затем он сел в машину и начал выезжать за пределы двора.

Конфликт продолжился уже у калитки. Водитель попытался ещё раз напасть на обидчицу его машины, но его удержали друзья, тогда дебошир выхватил у девушки телефон и разбил его об асфальт, поставив точку в противостоянии. Девушка попыталась ответить, но напавший сел в машину и уехал перепарковывать машину.

UPD: как сообщили «Сусанину» в пресс-службе МВД по Удмуртии, в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Ижевску обращение поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка.