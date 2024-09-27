Депутата Госсовета Удмуртии Вячеслава Девятова вновь поместили под домашний арест

Ижевск. Удмуртия. Депутата Госсовета Удмуртии Вячеслава Девятова, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков, вновь изменили меру пресечения. Как сообщает объединённая пресс-служба судов УР, его вновь поместили под домашний арест.

Напомним, двумя днями ранее предыдущий домашний арест по ходатайству следователя заменили на запрет определённых действий. Но 26 сентября Индустриальный райсуд Ижевска рассмотрел новое ходатайство органов следствия.

Причиной стала переквалификация действий народного избранника и дополнении ранее предъявленного ему обвинения новым эпизодом преступного деяния, квалифицированного органом следствия по пункту «д» части 2 статьи 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Потерпевшая опасается оказания на неё давления со стороны Вячеслава Девятова, о чём она указала в заявлении.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

Домашний арест бывшему руководителю «Молодой гвардии «Единой России» и директору ООО «Народный центр беспилотных систем» назначили до 12 октября 2024 года.