Депутата Госсовета Удмуртии Вячеслава Девятова отправили под домашний арест

Ижевск. Удмуртия. Депутата Госсовета Удмуртии Вячеслава Девятова обвинили в незаконном употреблении наркотиков. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

Индустриальный райсуд Ижевска рассмотрел материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Вячеслава Девятова, являющегося директором ООО «Народный центр беспилотных систем», обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере по статье 228 УК РФ.

Органами предварительного следствия депутат обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере с целью личного употребления.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемого, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть до 11 октября 2024 года с установлением ряда запретов.

Как сообщили в пресс-службе «Единой России», членство Девятова в партии приостановлено.

«В соответствии с Уставом Всероссийской политической партии «Единая Россия», было принято решение о приостановлении членства депутата Государственного Совета Удмуртской Республики Девятова Вячеслава Олеговича во Всероссийской политической партии «Единая Россия» и приостановлении полномочий члена Регионального политического совета Партии в связи с возбуждением уголовного дела», — говорится в партийном коммюнике.