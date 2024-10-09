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Депутату Госсовета Удмуртии Вячеславу Девятову продлили срок домашнего ареста

14:40, 09 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Депутату Госсовета Удмуртии Вячеславу Девятову продлили срок домашнего ареста
14:40, 09 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
268
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#Ижевск\n#Госсовет Удмуртии\n#суды\n#депутаты\n#домашний арест
Фото: Объединённая пресс-служба судов УР
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Обвиняемый не возражал против такого ходатайства.

Ижевск. Удмуртия. Депутату Госсовета Удмуртии Вячеславу Девятову продлили домашний арест. Как напоминает Объединённая пресс-служба судов республики, парламентария обвиняют в незаконном обороте наркотических средств.

Сегодня, 9 октября, Индустриальный райсуд Ижевска рассмотрел ходатайство органов следствия о продлении срока домашнего ареста в отношении депутата ГС УР, директора ООО «Народный центр беспилотных систем», обвиняемого в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершённом в крупном размере, а также в склонении к потреблению наркотических средств, с использованием интернета.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

Суд продлил фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц, по 11 ноября 2024 года, с сохранением ранее наложенных запретов по постановлению суда.

Напомним, в конце сентября Вячеслава Девятова на сутки суд выпускал из-под ареста, но потом открылись новые обстоятельства.

14:40, 09 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
268
0
#Ижевск\n#Госсовет Удмуртии\n#суды\n#депутаты\n#домашний арест