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Житель Воронежской области стал жертвой секс-мошенников в Удмуртии

12:20, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Житель Воронежской области стал жертвой секс-мошенников в Удмуртии
12:20, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
298
0
#Удмуртия\n#секс\n#мошенничество
Фото: unsplash.com (Gaelle Marcel)
298
0

Заявитель оплатил услуги женщин по вызову, но они не приехали.

Глазов. Удмуртия. Житель Воронежской области хотел устроить в Удмуртии оргию, но столкнулся с мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что 39-летний житель Воронежской области приехал в Глазов в командировку. Заявитель рассказал полицейским, что нашёл сайт по оказанию интимных услуг. Просмотрев анкеты, он выбрал двух девушек для вызова и оплатил их визит. Когда девушки не приехали, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Ущерб составил 13 тыс. рублей.

Правоохранительные органы пытаются установить причастных к преступлению.

МВД по Удмуртии рекомендует жителям сохранять бдительность и ни под каким предлогом не переводить деньги незнакомцам.

12:20, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
298
0
#Удмуртия\n#секс\n#мошенничество