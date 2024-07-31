Супруги-врачи спасли мужчину из пожара на улице Советской в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Супруги-врачи спасли человека из горящего здания по улице Советской в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Напомним, утром 31 июля в МЧС сообщили о горящем бараке.

Работники Республиканской детской клинической больницы Эльдар и Александра Шокуевы ехали на работу, когда девушка почувствовала запах гари и заметила пылающее здание.

«Мы сразу вызвали пожарных и скорую помощь. Дом выглядел нежилым, но решили перепроверить. Сначала обошли вокруг — никого не нашли. Внутрь попасть не получилось — все заволокло дымом», — вспоминает врач.

Со второго этажа горящего барака послышались стуки в окно и крики — задыхаясь, на помощь звал мужчина. Эльдар Шокуев взял камень и разбил окно. Хирург кричал мужчине выбираться через окно и общался с ним, чтобы тот не потерял сознание. Спустившись по балконам, мужчина оказался в руках врача. За это время Александра Шокуева успела сбегать за аптечкой и водой из машины.

«Честно признаюсь, когда понял, что все получилось, меня пробрала дрожь. Глаза мужчины, которому мы помогли, до сих пор перед глазами. Я понимал, что, если бы Саша не почувствовала дым, мы бы просто проехали мимо. А он так и не смог бы выбраться», — поделился Эльдар Шокуев.

К этому времени приехали оперативные службы. Пострадавшего в пожаре передали скорой помощи, а супруги отправились на работу. Эльдар Шокуев по профессии детский уролог-андролог, а Александра Шокуева — детский хирург.

«Каждый день они спасают жизни детей у операционного стола, но такой случай произошел с ними впервые», — написали в Минздраве.