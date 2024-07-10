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Уроженца Балезино обвинили в краже контактных проводов с железной дороги

13:20, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Уроженца Балезино обвинили в краже контактных проводов с железной дороги
13:20, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
87
0
#Киров\n#Балезино\n#железная дорога\n#кража
Фото: Кировский ЛО МВД РФ на транспорте.
87
0

По версии полиции, он вывозил имущество с территории на своей машине и сдавал на металлолом.

Киров. Уроженца посёлка Балезино обвинили краже контактных проводов с железной дороги. Об этом сообщает Кировский линейный отдел МВД России на транспорте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Кировского линейного отдела МВД России на транспорте выявлен уроженец посёлка Балезино, подозреваемый в хищении лома и контактного провода со склада железнодорожной организации. 

Установлено, что 36-летний сотрудник одного из подразделений транспортной компании, имея непосредственный доступ к складу, где хранилось железнодорожное имущество, совершил хищение 179 килограммов лома металла и 57 килограммов контактного провода.

Злоумышленник, находясь на территории складского комплекса, распиливал большие отрезки провода и лома. После чего загружал всё в свой автомобиль и вывозил похищенное за пределы склада, впоследствии сдавая в пункт приёма металла.

Ущерб организации составил 123 000 рублей. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

13:20, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
87
0
#Киров\n#Балезино\n#железная дорога\n#кража