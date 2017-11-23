Исполняющим обязанности министра лесного хозяйства Удмуртии назначили Дениса Удалова

К своим обязанностям новый руководитель приступит с 24 ноября.
Ижевск. Удмуртия. И.о. министра лесного хозяйства Удмуртии назначили Дениса Удалова. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.
К своим обязанностям новый руководитель приступит c 24 ноября до назначения министра данной отрасли.
Денис Удалов в качестве кандидата прошел процедуру согласования в министерстве природных ресурсов и экологии России.
Напомним, что ранее этот пост занимал Сергей Журавлев.