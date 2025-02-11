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Пенсионерка из Ижевска получила ожоги и чуть не лишилась дома на пожаре

09:25, 11 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Пенсионерка из Ижевска получила ожоги и чуть не лишилась дома на пожаре
09:25, 11 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
85
0
#Ижевск\n#пенсионеры\n#пожары
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
85
0

Площадь возгорания составила 71 кв. м.

Ижевск. Удмуртия. Пенсионерка получила ожоги на пожаре в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Днём 10 февраля сын 83-летней хозяйки дома затопил баню, не убрав перед топкой золу. Пенсионерка увидела это и самостоятельно во время топки почистила зольник, высыпав содержимое в пропиленовый мешок, который хранила в соседней постройке. Утром пожилую женщину разбудили соседи, так как у неё горел дом. Из-за того, что пламя отрезало выходы, женщине пришлось спасаться через окно. Она получила ожоги различной степени тяжести на 7% тела.

В результате пожар уничтожил две постройки и баню, повредил стены и кровлю дома на общей площади 71 кв. м.

09:25, 11 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
85
0
#Ижевск\n#пенсионеры\n#пожары