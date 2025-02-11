Каракулино. Удмуртия. Пенсионерка устроила пожар в квартире, пытаясь изгнать нечисть, в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

В селе Каракулино 67-летняя женщина проводила в квартире обряд по изгнанию колдунов. Зажженную парафиновую свечу она поставила на стиральную машину, после чего ушла в другую комнату.

Обнаружив возгорание, пенсионерка испугалась и выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи.

Площадь возгорания составила 2 кв. м.