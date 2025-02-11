Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

В Удмуртии пенсионерка устроила пожар в квартире, изгоняя нечисть

14:09, 11 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии пенсионерка устроила пожар в квартире, изгоняя нечисть
14:09, 11 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
65
0
#Удмуртия\n#пенсионеры\n#происшествия\n#МЧС Удмуртии\n#пожар
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
65
0

Она оставила горящую свечку на стиральной машине.

Каракулино. Удмуртия. Пенсионерка устроила пожар в квартире, пытаясь изгнать нечисть, в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

В селе Каракулино 67-летняя женщина проводила в квартире обряд по изгнанию колдунов. Зажженную парафиновую свечу она поставила на стиральную машину, после чего ушла в другую комнату.

Обнаружив возгорание, пенсионерка испугалась и выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи.

Площадь возгорания составила 2 кв. м.

14:09, 11 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
65
0
#Удмуртия\n#пенсионеры\n#происшествия\n#МЧС Удмуртии\n#пожар