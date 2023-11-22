67-летний житель Удмуртии выстрелил в односельчанина из дробовика

Глазов. Удмуртия. Пожилой житель Глазовского района попытался застрелить своего односельчанина. Потерпевшему успели оказать необходимую медицинскую помощь, благодаря чему он выжил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Событие произошло в центре деревни Чажайский лесоучасток. В ходе следствия установлено, что обвиняемый после конфликта с соседом нашёл последнего и выстрелил в него из ружья. Он хотел добить потерпевшего вторым выстрелом, но из-за отсыревшего пороха выстрелить не удалось.

В результате нападения потерпевший получил ранение в верхней части груди с повреждением лёгкого.

Дома у обвиняемого обнаружили 19 мелкокалиберных и 13 самодельных патронов для гладкоствольного ружья. Разрешения на ношение оружия он не имел.

Теперь его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»),части 1 статьи 222 УК РФ(«Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию»), части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию»).

Уголовное дело направят в Глазовский районный суд.