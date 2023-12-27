В результате хлопка газа на улице Воровского в Ижевске госпитализировали молодого человека

Ижевск. Удмуртия. Молодой человек госпитализирован в результате хлопка газа в Ижевске на улице Воровского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Утром 27 декабря в квартире жилого дома произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения. В результате происшествия выбиты окна квартиры и повреждена перегородка между кухней и комнатой.

Кроме того, в результате инцидента пострадал молодой человек 2004 года рождения. И. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин сообщил в своём ТГ-канале, что пострадавший получил ожоги лица и поясницы, он находится в состоянии средней тяжести. Его увезли в 1 РКБ.