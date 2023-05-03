Мотоциклист пострадал в аварии на улице Карла Маркса в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Автомобиль «Митсубиси» и мотоцикл «Кавасаки» столкнулись 3 мая на перекрестке улицы Карла Маркса и переулка Широкий в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Водитель авто — мужчина 1968 года рождения — поворачивал налево, мотоциклист ехал во встречном направлении. В результате аварии мотоциклист — молодой человек 2004 года рождения — получил травмы, его увезли в больницу.

По предварительным данным, мотоциклист ехал на красный сигнал светофора.