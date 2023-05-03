Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Мотоциклист пострадал в аварии на улице Карла Маркса в Ижевске

13:40, 03 мая, 2023
Мотоциклист пострадал в аварии на улице Карла Маркса в Ижевске
13:40, 03 мая, 2023
1215
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#мотоциклы
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
1215
0

По предварительным данным, он ехал на красный сигнал светофора.

Ижевск. Удмуртия. Автомобиль «Митсубиси» и мотоцикл «Кавасаки» столкнулись 3 мая на перекрестке улицы Карла Маркса и переулка Широкий в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Водитель авто — мужчина 1968 года рождения — поворачивал налево, мотоциклист ехал во встречном направлении. В результате аварии мотоциклист — молодой человек 2004 года рождения — получил травмы, его увезли в больницу.

По предварительным данным, мотоциклист ехал на красный сигнал светофора.

13:40, 03 мая, 2023
1215
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#мотоциклы