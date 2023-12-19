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Кубок Удмуртии по зимнему мотокроссу стартует 24 декабря

10:00, 19 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Кубок Удмуртии по зимнему мотокроссу стартует 24 декабря
10:00, 19 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мотоциклы
Фото: unsplash.com (Erik Mclean)
126
0

Он пройдёт в Хохряках.

Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 24 декабря, стартует первый этап республиканских соревнований на «Кубок Удмуртской Республики по зимнему мотокроссу» (6+). Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска.

Начнётся он в 10:30 в посёлке Хохряки. Принять участие в соревнованиях могут все желающие старше шести лет. Регистрация доступна по ссылке. Положение о мероприятии также доступно по ссылке.

Для зрителей вход свободный. А тех, кто расскажет новогоднее стихотворение Деду Морозу со Снегурочкой, ждут сладкие призы.

10:00, 19 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мотоциклы