Праздничное открытие мотосезона в Ижевске состоится 18 мая

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 18 мая, в Ижевске пройдёт общегородской праздник «Открытие мотосезона 2024 года» (12+). Об этом прессе рассказали на круглом столе в УГИБДД МВД по Удмуртии.

С 12:00 начнётся сбор мотоциклистов на парковке перед ТЦ «Мой порт» в районе перекрёстка улиц Удмуртской и Кирова. Здесь проведут инструктаж и подготовят мотоколонну.

В 13:00 — старт мотоколонны. «Рыцари дорог» проедут по улице Кирова до центрального входа в парк имени С. М. Кирова. Парковка будет организована на территории самого парка.

13:30 – 16:30 — торжественно-развлекательная программа на центральной площадке парка. С приветствием к мотолюбителям выступят представители администрации города и республики, УГИБДД по УР, мотоклубов-организаторов и гостей праздника.

На площадке проведут мастер-классы от сотрудников ГИБДД и бойцов пожарной охраны ГУ МЧС РФ по УР.

Также здесь пройдёт концерт с участием танцевального тверк-шоу «LDD studio» и группы «В УХО». Кульминация программы — трюковое шоу от стант-группы BKE (Казань).

Посещение праздничных мероприятий в парке Кирова бесплатное.