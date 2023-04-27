Экс-директора СЭГЗ и депутата Госсовета Удмуртии Сергея Мусинова обвинили в мошенничестве

Сарапул. Удмуртия. Депутата Госсовета Удмуртии, экс-директора Сарапульского электрогенераторного завода Сергея Мусинова поместили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Сообщается, что Индустриальный райсуд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении советника генерального директора АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Сергея Мусинова, которого обвиняют по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемого, суд постановил избрать в отношении 69-летнего парламентария меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц и 21 сутки — до 12 июня 2023 года.

Также суд установил в отношении обвиняемого ряд ограничений.