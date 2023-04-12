Пожар около реки Буй в Камбарском районе охватил площадь в 300 гектаров

Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе загорелась сухая растительность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании вблизи реки Буй поступило в 15:08. На место выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №23 и сотрудники Министерства лесного хозяйства Удмуртии.

По предварительным данным огонь распространился на территорию в 300 га.

Тушение огня осложнено отсутствием проезда для специализированной техники. До места пожара спасатели добираются пешком.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.