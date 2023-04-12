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Пожар около реки Буй в Камбарском районе охватил площадь в 300 гектаров

18:15, 12 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Пожар около реки Буй в Камбарском районе охватил площадь в 300 гектаров
18:15, 12 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь
Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Удмуртии
32
0

Из-за отсутствия проезда огнеборцы добираются до возгорания пешком.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе загорелась сухая растительность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании вблизи реки Буй поступило в 15:08. На место выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №23 и сотрудники Министерства лесного хозяйства Удмуртии. 

По предварительным данным огонь распространился на территорию в 300 га.

Тушение огня осложнено отсутствием проезда для специализированной техники. До места пожара спасатели добираются пешком. 

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. 

 

18:15, 12 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь