Пожар около реки Буй в Камбарском районе охватил площадь в 300 гектаров

Из-за отсутствия проезда огнеборцы добираются до возгорания пешком.
Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе загорелась сухая растительность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.
Сообщение о возгорании вблизи реки Буй поступило в 15:08. На место выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №23 и сотрудники Министерства лесного хозяйства Удмуртии.
По предварительным данным огонь распространился на территорию в 300 га.
Тушение огня осложнено отсутствием проезда для специализированной техники. До места пожара спасатели добираются пешком.
Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.