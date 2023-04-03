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В деревне Пирогово в Удмуртии произошел пожар

18:25, 03 апреля, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
В деревне Пирогово в Удмуртии произошел пожар
18:25, 03 апреля, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
265
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#Завьялово\n#Пирогово\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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Спасателям удалось отстоять дома и баню.

Завьялово. Удмуртия. В деревне Пирогово Завьяловского района днем 3 апреля произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

По предварительной информации, огонь вспыхнул во дворе одного из жилых домов, где лежал бытовой мусор. Огонь быстро распространился и перекинулся на строения. К моменту прибытия огнеборцев горели крыши двух домов. 

Благодаря спасателям, дома и баню удалось отстоять . Площадь пожара составила 150 кв. м.

Причины возгорания устанавливают эксперты.

Напомним, в конце марта в Удмуртии произошло первое в сезоне возгорание сухой травы. Огонь охватил более 8 тыс. кв. м. 

«Неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Не подвергайте себя опасности», — напоминают в ГУ МЧС по Удмуртии. 

18:25, 03 апреля, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
265
0
#Завьялово\n#Пирогово\n#Удмуртия\n#пожар\n#МЧС