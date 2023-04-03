В деревне Пирогово в Удмуртии произошел пожар

Завьялово. Удмуртия. В деревне Пирогово Завьяловского района днем 3 апреля произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

По предварительной информации, огонь вспыхнул во дворе одного из жилых домов, где лежал бытовой мусор. Огонь быстро распространился и перекинулся на строения. К моменту прибытия огнеборцев горели крыши двух домов.

Благодаря спасателям, дома и баню удалось отстоять . Площадь пожара составила 150 кв. м.

Причины возгорания устанавливают эксперты.

Напомним, в конце марта в Удмуртии произошло первое в сезоне возгорание сухой травы. Огонь охватил более 8 тыс. кв. м.

«Неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Не подвергайте себя опасности», — напоминают в ГУ МЧС по Удмуртии.