Первый в 2023 году случай горения сухой травы произошел в Удмуртии

Малая Пурга. Удмуртия. Впервые в 2023 году в Удмуртии загорелась сухая трава. Об этом сообщает ПСЧ-37 Малой Пурги в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение о возгорании около деревни Аксакшур Малопургинского района поступило 31 марта в 12:33. На момент прибытия пожарных в 12:39 горела сухая растительность. Пожар распространился на площадь 8 390 квадратных метров.

По предварительной причине, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора. В результате инцидента никто не пострадал.

В ликвидации огня участвовали двое пожарных и одна единица техники. Также пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии сообщает, что спасателям помогли местные жители, которые ликвидировали горение лопатами.

Жителям Удмуртии напоминают, что в населенных пунктах запрещено разводить костры, а также готовить пищу на огне вне специально оборудованных мест. Помимо этого запрещается сжигать мусор, траву, листву и другие отходы везде, кроме специально установленных мест.