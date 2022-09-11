Можга. Удмуртия. Жительнице Можги вынесли приговор за смерть дочери. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Известно, что в июле 2022 года рано утром женщина была дома в состоянии алкогольного опьянения. С ней были две малолетние дочки. Мама укладывала детей спать: одну из девочек она взяла на руки и положила не предплечье, а вторая находилась в коляске.

Покачивая коляску, нетрезвая женщина уронила девочку, которая была на руках, на пол. Ребенок ударилась головой об пол, получив черепно-мозговую травму с тяжелым ушибом мозга. Малышка скончалась.

Суд приговорил мать к 8 месяцам ограничения свободы.