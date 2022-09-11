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Жительнице Можги вынесли приговор за смерть дочери

14:30, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
Жительнице Можги вынесли приговор за смерть дочери
14:30, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
289
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#Можга\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#мама\n#алкоголь
Фото: unsplash.com
289
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Она уронила девочку на пол.

Можга. Удмуртия. Жительнице Можги вынесли приговор за смерть дочери. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.
Известно, что в июле 2022 года рано утром женщина была дома в состоянии алкогольного опьянения. С ней были две малолетние дочки. Мама укладывала детей спать: одну из девочек она взяла на руки и положила не предплечье, а вторая находилась в коляске.
Покачивая коляску, нетрезвая женщина уронила девочку, которая была на руках, на пол. Ребенок ударилась головой об пол, получив черепно-мозговую травму с тяжелым ушибом мозга. Малышка скончалась.
Суд приговорил мать к 8 месяцам ограничения свободы.
14:30, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
289
0
#Можга\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#мама\n#алкоголь