В Дебесском районе в результате ДТП произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны

Дебесы. Удмуртия. В Дебесском районе в результате дорожной аварии произошла утечка соляной кислоты. Инцидент произошел 12 августа на 312 км федеральной трассы М7, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

Около 20:00 в спасательную службу поступило сообщение, что около деревни Малая Чепца столкнулись легковушка и грузовик, перевозящий соляную кислоту. В результате ДТП никто не пострадал. Однако автоцистерна перевернулась и ядовитое соединение начало выливаться через клапан.

На место происшествия прибыли спасатели дебесской ПСЧ №29. Пожарные обработали место разлива пеной для уменьшения испарения, затем пролили его водой для снижения концентрации кислоты до безопасных значений. Движение по трассе не останавливалось.

По предварительной информации, объем утечки составил около 1,5 тонны, кислотой оказалось залито около 20 квадратных метров площади.

С помощью инженерной техники вокруг цистерны создана земляная обваловка высотой 50 см. Машину подняли, по внешним признакам, утечки из нее не происходит.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Кроме того, туда направлены лаборатории Минприроды Удмуртии и регионального управления Роспотребнадзора, специалисты контролируют уровень содержания вредных веществ в воздухе.

Угрозы жизни и здоровью населения вблизи места аварии нет.

По факту аварии сотрудники следственного управления СК России по Удмуртии начали проверку. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio, молодой человек 1996 года рождения, при перестроении не уступил дорогу грузовику Daf с цистерной на полуприцепе, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии. В результате столкновения машина с опасным грузом съехала в кювет и опрокинулась.