Жителя Удмуртии обвинили в систематических избиениях беременной сожительницы

Игра. Удмуртия. Прокурор Игринского района направил в суд уголовное дело по факту истязания беременной женщины. Как сообщила пресс-служба ведомства, 41-летнего жителя Игринского района обвиняют по части 1 статьи 112 УК России «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», подпункта «в» части 2 статьи 117 УК «Истязание в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».

По версии следствия, обвиняемый с мая по декабрь 2021 года систематически наносил побои своей беременной сожительнице, на почве ревности наносил ей удары руками и ногами по лицу, голове, в том числе по животу.

В январе 2022 года на почве злоупотребления алкоголем и беспричинной ревности обвиняемый нанёс своей сожительнице удар ногой в правый бок и трижды кулаком по лицу. В результате женщина получила переломы двух рёбер.

Кроме того, в апреле на почве возникшей личной неприязни, обвиняемый вновь избил женщину ногами и руками. В результате у женщины — переломы трёх рёбер и ключицы.

Уголовное дело направили в Игринский райсуд для рассмотрения по существу. Отметим, что за совершение данных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.