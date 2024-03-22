МыСпросилиЗаВас: на что можно потратить средства маткапитала, кроме ипотеки?

Жительница Ижевска Юлия Шутова: «Пока ребенок маленький, на что можно потратить деньги маткапитала, кроме ипотеки?».

Ответ эксперта. Специалист – Елена Байсарова, консультант отдела организации социальных выплат Отделения Социального фонда России по Удмуртии:

Улучшение жилищных условий – самое популярное направление, на что сегодня тратят средства материнского капитала семьи республики. Но, помимо покупки жилья и погашения ипотечного кредита, у родителей есть возможность распорядиться средствами маткапитала и на другие цели.

Образование детей

Средствами материнского капитала можно оплатить обучение любого ребенка в семье в любых образовательных организациях — от детского сада до вуза; дополнительные образовательные услуги (курсы иностранного языка, уроки творчества и спортивные занятия). Кроме того, маткапитал разрешается использовать на обучение у частных преподавателей и присмотр у няни, работающей в качестве индивидуального предпринимателя. Также можно оплатить проживание в общежитии, предоставляемое образовательной организацией. Важно, что для использования маткапитала на эти цели, ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнилось три года, а на момент начала обучения он должен быть не старше 25 лет. Исключение — оплата детского сада: тогда маткапиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка.

Организация, в которой ребенок получает образование, должна находиться на территории РФ и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Ежемесячная выплата

Выплачивается при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения регионе (в Удмуртии — не более 27 506 рублей). Выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в регионе (в Удмуртии — 13 340 рублей). Выплату можно оформить на ребенка до трех лет вне зависимости от очередности его рождения. Если в семье несколько детей такого возраста, то выплату можно оформить на каждого из них.

Формирование накопительной части пенсии родителей, получивших право на маткапитал

Средства (часть средств) материнского капитала по заявлению женщины (мужчины), получившего сертификат, могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и переданы в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд.

На социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов

Средствами маткапитала можно компенсировать затраты на определенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

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