Более 127 млн рублей направили в Удмуртии по родовым сертификатам в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году в Удмуртии более 40 тысяч женщин и новорождённых получили медицинские услуги по родовым сертификатам. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, в медицинские организации республики СФР перечислил более 127 млн рублей. Эти деньги направили на оплату услуг, предоставленных жительницам региона в связи с беременностью и рождением детей.

«Будущая мама вправе выбрать как медицинское учреждение, в котором она будет наблюдаться во время беременности, так и роддом. Оформлять сертификат женщине не нужно, за неё это делает медицинское учреждение, в котором она наблюдается. Электронный родовый сертификат сформируют, когда беременная впервые посетит женскую консультацию по месту жительства, представив документ, удостоверяющий личность, полис ОМС и СНИЛС», — рассказал управляющий отделением Социального фонда России по Удмуртии Алексей Бельтюков.

Он отметил, что максимальная стоимость сертификата в 2024 году для жительниц УР составляет 12 тысяч рублей. Обналичить эту сумму невозможно, так как средства перечисляются на лицевые счета медицинской организации.

Увидеть электронный сертификат можно в личном кабинете на портале Госуслуг после того, как медучреждение его сформирует.

Напомним, ряд «детских» пособий за февраль семьям Удмуртии придёт досрочно.