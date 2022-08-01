Пьяный житель Удмуртии погиб после оскорблений в адрес жены

Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге задержали 22-летнего местного жителя. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии его подозревают в причинении вреда 42-летнему односельчанину, который от полученных ран скончался.

По данным следствия, 27 июля, подозреваемый и потерпевший познакомились во время распития спиртных напитков в лесополосе за магазином на улице Октябрьской в селе Малая Пурга. В процессе общения и употребления спиртного у подозреваемого сформировалось мнение, что потерпевший неуважительно относится к своей супруге, присутствовавшей здесь же, в связи с чем сделал ему замечание. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый подобрал ствол дерева и ударил им потерпевшего по голове, причинив тяжкий вред здоровью. С полученной травмой потерпевшего доставили в Ижевск, где, несмотря на оказанную медпомощь, тот умер.

Уголовное дело завели по части 4 статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.