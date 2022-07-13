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Преступная группа из Удмуртии похитила более 100 тонн нефти

15:07, 13 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Преступная группа из Удмуртии похитила более 100 тонн нефти
15:07, 13 июля, 2022
Екатерина Сентемова
106
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#Удмуртия\n#жители\n#преступность\n#группа\n#нефть\n#кража
Фото: twenty20.com
106
0

Сумма причиненного ущерба составила свыше 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Преступная группа из 23 жителей Удмуртии похитила более 100 т нефти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике. 

Обвиняемые с 2020 года по 2021 год работали на нефтяных месторождениях. Пользуясь своим служебным положением, в Игринском, Красногорском и Якшур-Бодьинском районах они похищали вверенную им нефть, которая предназначалась для проведения технологических операций. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение с использованием служебного положения, совершенное организованной группой»). 

Во время расследования уголовного дела удалось доказать 31 эпизод преступлений. Стоимость похищенной нефти составила более 2 млн рублей.

Чтобы возместить ущерб, на имущество членов группы и транспортные средства, которые они использовали при хищении, наложен арест. 

Дело направлено в суд. 

15:07, 13 июля, 2022
Екатерина Сентемова
106
0
#Удмуртия\n#жители\n#преступность\n#группа\n#нефть\n#кража