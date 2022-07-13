Преступная группа из Удмуртии похитила более 100 тонн нефти

Ижевск. Удмуртия. Преступная группа из 23 жителей Удмуртии похитила более 100 т нефти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Обвиняемые с 2020 года по 2021 год работали на нефтяных месторождениях. Пользуясь своим служебным положением, в Игринском, Красногорском и Якшур-Бодьинском районах они похищали вверенную им нефть, которая предназначалась для проведения технологических операций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение с использованием служебного положения, совершенное организованной группой»).

Во время расследования уголовного дела удалось доказать 31 эпизод преступлений. Стоимость похищенной нефти составила более 2 млн рублей.

Чтобы возместить ущерб, на имущество членов группы и транспортные средства, которые они использовали при хищении, наложен арест.

Дело направлено в суд.