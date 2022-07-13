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37-летний ижевчанин погиб в собственном доме из-за обрушения потолка

13:45, 13 июля, 2022
Андрей Поносов
37-летний ижевчанин погиб в собственном доме из-за обрушения потолка
13:45, 13 июля, 2022
Андрей Поносов
1129
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#Ижевск\n#Следственный комитет\n#гибель людей\n#аварийное жилье\n#проверка
Фото: пресс-служба следственного управления СК РФ по УР
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Трагедия произошла в одном в одном из частных подворий в переулке Сосновом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводят доследственную проверку по факту гибели 37-летнего мужчины. Горожанина насмерть придавило рухнувшим потолком в собственном доме, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Несчастье произошло 12 июля в одном из частных домовладений в переулке Сосновом. Мужчина проживал вместе с матерью в деревянном доме, построенном 65 лет назад. В момент обрушения чердачного перекрытия на втором этаже женщина находилась на приусадебном участке.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

13:45, 13 июля, 2022
Андрей Поносов
1129
0
#Ижевск\n#Следственный комитет\n#гибель людей\n#аварийное жилье\n#проверка