Продавец цифровой техники в Ижевске подозревается в краже 160 тысяч рублей, которые потратил на ставки

По его словам, украденные деньги он проиграл.

Ижевск. Удмуртия. Продавца-консультанта цифровой техники в Ижевске подозревают в краже 160 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по столице Удмуртии.

В полицию с заявлением о пропаже 160 тыс. рублей обратился управляющий магазином цифровой техники. Деньги находились в сейфе.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Ижевска установили подозреваемого — им оказался 21-летний продавец-консультант этого магазина. Молодой человек признал, что украл деньги: по его словам, сумму он положил на свой банковский счёт, а затем проиграл её в букмекерской конторе.

Полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК России («Кража»). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 2 лет колонии.