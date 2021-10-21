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Гибель найденного в пруду мужчины расследуют в Увинском районе

17:50, 21 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Гибель найденного в пруду мужчины расследуют в Увинском районе
17:50, 21 октября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ува\n#Удмуртия\n#пруды\n#смерть\n#проверка\n#алкоголь
Фото: следственное управление СК России по Удмуртской Республике
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Местный житель долгое время употреблял алкоголь и не приходил домой.

Ува. Удмуртия. В одном из водоемов Увинского района нашли тело пожилого мужчины. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртской Республике.

В пруду около деревни Областной 20 октября в 10:00 обнаружили турп 64-летнего местного жителя. Признаков насильственной смерти на его теле не выявили. 

В ходе доследственной проверки выяснилось, что мужчина не появлялся дома с 16 октября и продолжительное время употреблял алкоголь. Предварительной причиной смерти назвали утопление в воде.

В рамках проверки было осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники погибшего. 

Напомним, что в октябре 2021 года в пруду Воткинска нашли тело 73-летнего рыбака.

17:50, 21 октября, 2021
Екатерина Сентемова
406
0
#Ува\n#Удмуртия\n#пруды\n#смерть\n#проверка\n#алкоголь
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