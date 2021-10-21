Гибель найденного в пруду мужчины расследуют в Увинском районе

Местный житель долгое время употреблял алкоголь и не приходил домой.

Ува. Удмуртия. В одном из водоемов Увинского района нашли тело пожилого мужчины. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртской Республике.

В пруду около деревни Областной 20 октября в 10:00 обнаружили турп 64-летнего местного жителя. Признаков насильственной смерти на его теле не выявили.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что мужчина не появлялся дома с 16 октября и продолжительное время употреблял алкоголь. Предварительной причиной смерти назвали утопление в воде.

В рамках проверки было осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники погибшего.

Напомним, что в октябре 2021 года в пруду Воткинска нашли тело 73-летнего рыбака.