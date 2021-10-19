Гибель рыбака в Воткинске и запрет «Мужского государства» в России: что произошло минувшей ночью

О чём писали, пока вы спали

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня на улице прохладно, возможны небольшие дожди.

Обнаружено тело

В Воткинске началась проверка по факту обнаружения в городском пруду тела 73-летнего местного жителя. Установлено, что накануне он пошёл рыбачить. Автомобиль, лодка и личные вещи погибшего обнаружены на берегу. На теле отсутствуют признаки насильственной смерти.

Новые экстремисты

Нижегородский областной суд признал экстремистской организацией и запретил деятельность на территории России межрегионального объединения «Мужское государство». Об этом пишет «Интерфакс». Данное сообщество объединяло женоненавистнически и гомофобно настроенных мужчин. Его члены занимались травлей неугодных в соцсетях.

ЧС из-за снега

В пяти районах Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада и погибшего урожая, передаёт телеканал «МИР 24». В результате обильных осадков пострадали 72 хозяйства, ущерб ещё не подсчитан.

Запуск ракеты

Южная Корея заявила, что северный сосед провёл запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает «Газета.ru». Запуск был произведён на фоне переговоров представителей Южной Кореи, США и Японии в Вашингтоне.