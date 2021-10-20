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Жителя Башкортостана задержали в Ижевске по подозрению в краже 20 мобильных телефонов

14:00, 20 октября, 2021
Андрей Поносов
Жителя Башкортостана задержали в Ижевске по подозрению в краже 20 мобильных телефонов
14:00, 20 октября, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#кража\n#мобильные телефоны\n#МВД\n#задержание
Фото: vk.com/club79748605
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Злоумышленник успел продать гаджеты у себя на родине.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали жителя соседнего региона по подозрению в краже 20 сотовых телефонов. Стоимость украденного составила четверть миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Двух десятков мобильных устройств недосчитались в августе 2021 года в одном из магазинов на улице Клубной. Неизвестный ночью разбил окно, проник в торговое помещение и похитил гаджеты с витрины. Ущерб составил 250 тыс. рублей.

С помощью криминалистов сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 26-летний житель Башкортостана, нигде не работающий, зато уже имеющий судимость.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Украденные телефоны он успел продать у себя на родине. Полицейские ведут розыск похищенного имущества. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.

14:00, 20 октября, 2021
Андрей Поносов
40
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#кража\n#мобильные телефоны\n#МВД\n#задержание
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