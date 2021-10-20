Суд в Ярославле вынес приговор супругам из Ижевска, незаконно взявшим в семью чужого ребенка

Также наказание понесет биологическая мать девочки.

Ярославль. Ярославская область. В Ярославле в суд завершил рассмотрение уголовного дело о девочке, которую незаконно удочерила супружеская пара из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ярославской области.

Напомним, уголовная история началась в 2014 году. Жительница Ярославля узнав о том, что беременна, заранее решила отказаться от будущего младенца. Причиной она назвала разрыв отношений с отцом ребенка.

Не сообщив мужчине о беременности, она разместила в интернете объявление о том, что готова сразу после родов передать ребенка в другую семью.

На объявление откликнулась пара из Ижевска. Супруги забрали девочку к себе вне установленного законом порядка.

Позднее об этом узнал отец девочки. Летом 2020 года он приехал в Удмуртию, забрал родную дочь и сообщил об этом в правоохранительные органы. Мужчина посадил ребенка в машину, когда та переходила дорогу с приемной матерью.

В отношении 35-летней жительницы Ярославля, а также пары из Удмуртии – 36-летнего мужчины и 31-летней женщины было возбуждено уголовное дело по подпунктам «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК России («Совершение иной безвозмездной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии»).

Приговором суда жителям Удмуртии суд назначил наказание: мужчине - 2 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, женщине - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. Жительницу Ярославля суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно.