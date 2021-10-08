В школе в Малопургинском районе, где избили ученицу, выявили еще ряд проблем

Дело остается на контроле правоохранителей и уполномоченного по правам ребенка.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии провела проверку в Малопургинском районе. Ольга Авдеева выехала в село Старая Монья, где избили школьницу. Об этом омбудсмен написала на своей странице в сети «ВКонтакте».

Напомним, в Удмуртии начали проверку информации, согласно которой ученицы 8 класса Старомоньинской школы Малопургинского района избили пятиклассницу.

Ольга Авдеева встретилась с администрацией Малопургинского района, руководством школы и родителями. Помимо случая буллинга ученицы выявлены и другие проблемы в работе образовательного учреждения. В том числе указано на недочеты в организации воспитательного процесса в школе, подвоза детей и обеспечения их досуга.

«Мы, к сожалению, не первый раз сталкиваемся с буллингом в школах, - написала детский правозащитник. - В Удмуртской Республике немало сделано для профилактики этого явления. Это и создание служб школьной медиации, и организация работы антибуллинговых групп, разработаны необходимые методические документы. В своих рекомендация[ посоветовала школе перестраиваться, внедрять новые практики, активнее перенимать опыт коллег. С родителями договорились оставаться на связи», - сообщила Ольга Авдеева.