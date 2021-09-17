Спасатели помогли двум заблудившимся в лесу Завьяловского района грибникам

В первые два осенних месяца люди чаще всего теряются в лесах.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии спасатели помогли двум заблудившимся пенсионерам. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

Мужчина и женщина отправились за грибами из СНТ «Мужвай». Ближе к обеду грибники поняли, что заблудились. В телефонном разговоре со спасателями и добровольцами ПСО «Регион 18» выяснилось, что потерявшиеся находятся на вырубке. Пенсионеры сообщили номер квартального столба, по которому спасатели запросили координаты у Завьяловского лесничества.

Оказавшись на месте, определив квадрат поиска, спасатели включили сирену. Пенсионеров нашли.

Отмечается, что чаще всего люди теряются в лесах с сентября по октябрь.

Отправляясь в лес, одевайтесь в яркую одежду, зарядите телефон. Обязательно оповестите родных или близких, куда вы направляетесь. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.