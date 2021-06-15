Пожар на проезде Дерябина в Ижевске обошелся без пострадавших

С огнем боролись 58 человек и 17 единиц техники.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске потушили пожар на улице проезд Дерябина, 4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. По данным ведомства, борьба с огнем осложнялась сильной задымленностью и высокими температурами. Для оценки ситуации задействовали беспилотник.

В 17:40 была объявлена ликвидация открытого горения. Никто не пострадал. На пожаре работали 58 человек и 17 единиц техники.

Напомним, что днем 15 июня пользователи соцсетей сообщили о черном дыме в районе южной набережной.