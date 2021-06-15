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Пожар на проезде Дерябина в Ижевске обошелся без пострадавших

19:02, 15 июня, 2021
Дарья Саушина
Пожар на проезде Дерябина в Ижевске обошелся без пострадавших
19:02, 15 июня, 2021
Дарья Саушина
244
0
#Ижевск\n#пожар\n#происшествие\n#МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
244
0

С огнем боролись 58 человек и 17 единиц техники.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске потушили пожар на улице проезд Дерябина, 4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. По данным ведомства, борьба с огнем осложнялась сильной задымленностью и высокими температурами. Для оценки ситуации задействовали беспилотник.

В 17:40 была объявлена ликвидация открытого горения. Никто не пострадал. На пожаре работали 58 человек и 17 единиц техники.

Напомним, что днем 15 июня пользователи соцсетей сообщили о черном дыме в районе южной набережной.

19:02, 15 июня, 2021
Дарья Саушина
244
0
#Ижевск\n#пожар\n#происшествие\n#МЧС